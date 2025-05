Canoas vai promover a eleição de 21 vereadores mirins em junho

O projeto Vereadores Mirins de Canoas ingressa em uma fase decisiva em preparação à eleição dos seus pequenos parlamentares municipais no mês de junho. As oito Escolas Municipais de Ensino Fundamental participantes da iniciativa estão oportunizando momentos para a apresentação dos interessados em debates para a escolha de dois representantes para o pleito.

Ao todo, 10 alunos dos 7º e 8º anos de cada escola estão tendo a oportunidade de expor as suas propostas aos estudantes das respectivas turmas. O processo democrático com direito a urnas eletrônicas elegerá 21 vereadores mirins da cidade e mais oito suplentes. Eles ficarão no cargo até dezembro de 2026.

Os postulantes à candidatura devem apresentar boas notas e bom comportamento e ainda ter propostas convincentes para ganhar a confiança dos colegas eleitores. "A discussão das propostas está acontecendo nas oito escolas para vermos quem são os concorrentes. Com as eleições em junho conheceremos os nossos 21 vereadores e os oito suplentes. Esse debate é justamente para os candidatos poderem mostrar o que eles querem e desejam fazer pela escola e comunidade", afirma a responsável pela Unidade de Programas e Projetos Especiais da Secretaria Municipal da Educação (SME), Luana Vieira.

Os debates ainda seguem nesta quarta-feira (28), na Escola Monteiro Lobato, no bairro Rio Branco, às 8h30 e 13h30; na Escola Duque de Caxias, no Nossa Senhora das Graças, às 8h30 e 13h30; na Escola Guajuviras, às 8h20 e 13h30; e na Escola João Palma da Silva, no Mathias Velho, às 8h10 e 13h 20.

O projeto Vereadores Mirins é promovido pela Câmara Municipal de Canoas, através da Escola do Legislativo, em conjunto com a Prefeitura de Canoas, por meio da SME, e Tribunal Regional Eleitoral (TRE). As eleições estão agendadas para o dia 5 de junho, das 8h30 às 16h30.