Canoas vai receber R$ 1,2 milhão para desassoreamento de arroio

Com a implementação do programa Desassorear RS no município de Canoas, o governo do Estado viabilizará o desassoreamento do Arroio Brigadeira, no bairro Olaria, que faz limite com a cidade de Cachoeirinha. O lançamento da obra pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano ocorreu com as presenças do secretário da pasta, Marcelo Caumo; do prefeito do município, Airton Souza; do vice-prefeito, Rodrigo Busato; além de autoridades do legislativo federal e municipal.

O Estado irá investir R$ 1,2 milhão no trabalho de desassoreamento na cidade, fortemente impactada pela enchente de 2024, beneficiando a comunidade das imediações, que sofre frequentemente com o transbordamento do arroio em dias de chuva. Na ocasião, o secretário Marcelo Caumo destacou que, desde a enchente, o governo estadual adota uma série de ações que englobam o Plano Rio Grande, programa criado pelo governo estadual para obas pós-enchentes.

". É um programa que procura prestar apoio aos municípios por meio de ações de desassoreamento, contando com investimento de mais de R$ 300 milhões pelo Estado, para fazer frente às enxurradas, prevenir melhor possíveis cheias e trabalhar a partir da previsibilidade desses eventos", ressaltou Caumo.

Durante o evento, o prefeito Airton Souza apontou a relevância das ações de desassoreamento para a população. "Na enchente do ano passado, a água subiu 1,90 metro dentro da minha casa. Eu sei muito bem o que é esse constrangimento, esse dissabor. Que bom que o governo, nessa ação conjunta com o município, vai desassorear esse arroio da região. Certamente isso vai contribuir muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas", afirmou o prefeito.