Prefeito de Caxias do Sul ordena início de obra pluvial

O prefeito Adiló Didomenico assinou a ordem de início da obra de canalização pluvial nas ruas Demétrio Ângelo Tiburi, Antônio Perini e Dionísio Lorandi, no Bairro Bela Vista, região que sofreu com alagamentos no evento climático de maio de 2024. O ato ocorreu no Salão Nobre do Centro Administrativo e contou com a presença do chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, e do secretário de Obras, Lucas Suzin.

No total, serão construídos 477 metros de rede de drenagem num investimento de R$ 1,45 milhão, recurso do município. A empresa responsável pela obra é a CDC Prestadora de Serviços LTDA e o prazo de execução é de 150 dias. A fiscalização fica a cargo do Departamento de Manejo de Águas Pluviais da prefeitura.

O prefeito lembrou os investimentos que estão sendo feitos em drenagem, como o pacote de R$ 80 milhões lançado recentemente, os piscinões que serão construídos, o túnel da Matteo Gianela, a rótula da São Leopoldo, a Júlio Calegari, e as caixas de amortecimento de água em edificações com mais de 500m². "Estamos fazendo a ordem de início para mais uma importante obra de drenagem que vai prevenir alagamentos. Eu me coloco no lugar dessas pessoas que sofrem com alagamentos e perdem tudo o que têm dentro de casa. Sei o sofrimento que é e estamos trabalhando para melhorar muito as redes de drenagem da nossa cidade".

A obra prevê o desvio da água para a nova rede, com descarga em curso d'água no encontro das ruas Dionísio Lorandi e João Vergani. As intervenções visam aprimorar o sistema de escoamento das águas das chuvas, evitando alagamentos, melhorando a infraestrutura urbana e promovendo saúde pública, segurança viária e conservação ambiental.