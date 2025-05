Alunos de EJA em Uruguaiana têm aulas de robótica

A Escola Municipal Moacyr Ramos Martins, em Uruguaiana, tem sido palco de uma experiência transformadora para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que têm recebido aulas de robótica educacional. A iniciativa faz parte do projeto Enjoy, desenvolvido pela Robomind em parceria com a prefeitura da cidade. Essa é a única escola do país em que a empresa de robótica atende turmas da EJA.

Sob a orientação da professora Sheila Peres, o projeto contempla estudantes com idades variadas, de jovens a idosos. A proposta torna a robótica um instrumento de inclusão, engajamento e resgate da autoestima. Outro aspecto essencial do projeto é o letramento digital, que oferece aos estudantes maior autonomia para interagir com tecnologias do cotidiano e do trabalho.

"Buscamos trazer as aulas sempre para o contexto e para a realidade do estudante, como já é a proposta do nosso material de apoio da Robomind. A ideia é que eles tenham esse entendimento que o que está sendo trabalhado em sala de aula tem aplicação prática no cotidiano, seja no trabalho ou na rotina diária", diz Sheila.

O projeto promove o desenvolvimento de habilidades fundamentais como o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problemas e o trabalho em equipe. A cada desafio prático, os estudantes são instigados a pensar, planejar e construir soluções, em um processo de aprendizado ativo.

"Um dos nossos sonhos sempre foi fazer a robótica chegar a todos os cantos do país, a todas as classes sociais e a todas as idades. Por isso, quando vemos um aluno de escola pública tendo a mesma oportunidade que um aluno de escola privada, ficamos muito felizes. A atuação na EJA de Uruguaiana é muito gratificante", destaca André Brandão Sala, CEO da Robomind.