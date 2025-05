Canoas abre cadastro para que pessoas possam se voluntariar em ações voltadas para a causa animal

A Secretaria de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas, em parceria com a Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, está com um cadastro aberto para voluntários da causa animal. O intuito é organizar um banco de dados com protetores, médicos veterinários e população em geral interessada, a fim de planejar e organizar um canal unificado com membros preparados para a incidência de eventuais eventos climáticos extremos.

O cadastro desse grupo de voluntários fica à disposição da Defesa Civil para ações de prevenção e mitigação, conforme necessário, e também para chamados de apoio em resposta a emergências e calamidades no município. No ato da inscrição, o voluntário deve comunicar ainda a disponibilidade de equipamentos e veículos de transporte, como veículos e embarcações, para uso em caso de emergências e permitindo uma atuação estruturada em operações de animais de pequeno, médio e grande porte. O cadastro pode ser feito diretamente no site da prefeitura de Canoas (canoas.rs.gov.br).