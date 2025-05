Prefeitura de Santa Maria apresenta próximo Plano Plurianual

A prefeitura de Santa Maria promoveu, nesta segunda-feira (26), a audiência pública de apresentação das diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O encontro contou com a participação de representantes do Poder Executivo, do Legislativo municipal e da sociedade civil, consolidando um momento importante de transparência e construção conjunta das políticas públicas do município.

Durante a audiência, foram detalhados os programas de governo previstos para os próximos quatro anos, além das metas e diretrizes que orientarão as ações da prefeitura no período. A ocasião também marcou a apresentação da Consulta Popular, mecanismo que permite à população enviar sugestões e contribuir diretamente para o planejamento orçamentário do município.

A elaboração do Plano Plurianual tem como base o Plano Estratégico do município, recentemente concluído. Esse instrumento orientador foi desenvolvido de forma inédita na história da gestão municipal, com o envolvimento de todas as secretarias e conduzido pelo Gabinete da vice-prefeita Lúcia Madruga, em parceria com as Secretarias de Governança e de Planejamento e Administração.

O PPA é um dos principais instrumentos de planejamento do setor público, integrando o ciclo orçamentário municipal juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A proposta do plano será encaminhada à Câmara de Vereadores para apreciação e posterior aprovação, conforme previsto na legislação.

O prefeito Rodrigo Decimo destacou o caráter estratégico e participativo da iniciativa. "O PPA 2026-2029 é resultado de um processo técnico, planejado e aberto à participação cidadã. É um trabalho que foi construído com base nas reais necessidades do nosso município. É assim que garantimos uma gestão eficiente, com foco em resultados e no bem-estar da nossa população", afirmou o prefeito.