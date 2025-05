Nova sede do Senai em Cachoeira do Sul é inaugurada

As novas instalações do Centro de Formação Profissional do Senai Cachoeira do Sul - Arthêmio Maximiliano de Franceschi foram entregues à comunidade nesta segunda-feira (26). Com investimento de cerca de R$ 6,5 milhões, a unidade tem abertas 650 matrículas inicialmente, com previsão de ampliação para 800 vagas ainda neste ano, nas modalidades de aprendizagem industrial, qualificação e aperfeiçoamento profissional.

O espaço recebeu cerca de R$ 5,8 milhões para a obra e mais de R$ 650 mil na infraestrutura necessária para o funcionamento da unidade, como mobiliário e equipamentos. "Há área de prática, oficina com equipamentos bastante atualizados. Este é um grande dia para todos nós, um dia em que reiteramos o nosso compromisso com Cachoeira do Sul", reforçou diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta

A unidade tem como focos os segmentos de metalmecânica, eletroeletrônica, soldagem e gestão, com novas tecnologias de máquinas e equipamentos voltados a usinagem, manutenção, automação, corte a laser, impressão 3D e robótica educacional. Também serão oferecidas novas oportunidades com os programas Trilhas da Aprendizagem e Qualifica Indústria.

O projeto da nova unidade adota conceito arquitetônico industrial, com paredes em blocos de concreto aparente e detalhes em chapas metálicas, remetendo às áreas industriais nas quais o Senai atua. A construção foi planejada para reduzir a necessidade de climatização artificial, com o uso de telhas termoacústicas, forro mineral, revestimento externo em telhas metálicas e abas nas janelas voltadas para a fachada oeste.