Novo Hamburgo vai captar dados do Rio dos Sinos em tempo real

Integrando o novo Plano de Contingência de Novo Hamburgo, foi iniciado na cidade o processo que vai permitir o acompanhamento, em tempo real, do nível do Rio dos Sinos, volume de precipitação da chuva e a emissão automática de alerta para alagamento. Uma equipe da Green Metrics, empresa de Portugal que possui uma divisão no Brasil, realizou uma visita técnica à Estação de Agua Bruta (EAB) da Comusa, em Lomba Grande. O objetivo foi identificar locais para a instalação de equipamentos de medição oriundos de um projeto teste, de 90 dias, previsto para iniciar em junho.

Segundo o engenheiro civil Antônio Andrade, representante da empresa, os aparelhos previstos para a estação, nesta fase de experimentação, são três sensores. "O primeiro é uma estação meteorológica, para entender o quanto está chovendo neste local. O segundo, é um medidor de lâmina d'água, para observar como o nível se altera de acordo com a precipitação. Já o terceiro,. é um de alerta de inundação que, ao ser submerso, emite um alerta para a Defesa Civil", destaca Andrade.

Atualmente, Novo Hamburgo não conta com dados em tempo real e todas as informações são coletadas manualmente, colocando em risco os profissionais, principalmente, em período de fortes chuvas, como na enchente do ano passado. "Apresentamos uma ideia de solução tecnológica de prevenção e monitoramento de desastres naturais para Novo Hamburgo. Estamos realizando uma prova de conceito, junto à Comusa e a empresa, que está nos propondo alguns equipamentos, visando atender as demandas do Município", explica Fátima Fraga.

Conforme Amaral, o município quer modernizar a coleta de dados. "Fazendo os testes desses novos equipamentos, que é uma nova tecnologia, vamos beneficar tanto a Defesa Civil, quanto a Administração Municipal e a Comusa", ressalta, explicando que o local foi escolhido justamente por ser onde as medições são realizadas até hoje.