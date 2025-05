Gravataí vai receber primeira escola estadual em novo formato

O futuro dos prédios escolares gaúchos está em criação no presente. E será no Loteamento Breno Garcia, em Gravataí, a primeira escola no padrão do programa Escola .

As primeiras licitações de obras com o novo padrão aconteceram na semana passada, iniciando investimentos que somam R$ 48 milhões. No dia 21 foi realizada a licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela construção do que originou o Escola : uma nova escola no loteamento Breno Garcia, em Gravataí. Na concepção dela, foram desenvolvidas as bases arquitetônicas e as soluções usadas no modelo-padrão. O governo investirá R$ 45 milhões na construção.

Cada ambiente é produzido em uma fábrica, fora do canteiro de obras, e transportado pronto para montagem na área onde são conectados. É o chamado sistema off-site. Os módulos se adaptam a diferentes terrenos e necessidades, causam menores impactos ambientais e reduzem a geração de resíduos.

O prefeito da cidade, Luiz Zaffalon, ressaltou o momento positivo para a educação na cidade. "Como município, estamos crescendo constantemente na área da educação. Ao encontro disso, nossa cidade é presenteada com um projeto como esse. Agradecemos muito ao governador Eduardo Leite pelo investimento na cidade, na educação e no futuro dos nossos alunos".

Projetada para um terreno de 14,4 mil metros quadrados, a Breno Garcia terá um prédio de 4,4 mil metros quadrados, quadra descoberta e ginásio que, além de abrigar práticas esportivas, poderá funcionar como abrigo para até 80 pessoas em situações de crise, contando com banheiros e refeitórios.