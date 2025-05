Prefeitura de Venâncio Aires faz o lançamento de ferramenta com GPS para o meio rural

Agilidade no socorro, precisão nos atendimentos e mais segurança. Esses são alguns dos benefícios com a implantação do GPS Rural, lançado pela prefeitura de Venâncio Aires. A ferramenta permitirá identificar propriedades rurais por meio de um código único, mesmo sem acesso à internet, e transformará a forma como serviços de emergência e assistência técnica chegam até o interior.

Desenvolvido pela empresa Impacto Sistemas de Informação, de Bom Jesus do Oeste (SC), o GPS Rural permite identificar cada imóvel rural por meio de um código único. Mesmo sem conexão com a internet, o sistema funciona offline, apontando a melhor rota, quilometragem e tempo estimado de chegada para quem precisa se deslocar até os locais. 4.300.

Cada propriedade receberá um número identificador, fixado em placas instaladas nos acessos. Esse código poderá ser compartilhado com serviços como Samu, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Emater, Defesa Civil e outras secretarias municipais, eliminando a necessidade de pontos de referência e reduzindo falhas de comunicação.

Com o sistema lançado, a próxima etapa será a ampliação do mapeamento para alcançar todas as propriedades rurais do município. Além disso, a prefeitura pretende se reunir com entidades parceiras para fornecer o aplicativo aos usuários e expandir o acesso à ferramenta.