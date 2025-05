Adutora da Corsan passa a funcionar em Nova Petrópolis

Foi realizada a inauguração da nova adutora da Corsan em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha,, ocorrida junto ao reservatório da rua Rui Barbosa, no Centro. O evento contou com a presença do superintendente da Corsan, Lutero Cassol e do prefeito, Daniel Michaelsen

Lutero explicou que a obra, prometida há meio ano e iniciada há quatro meses, aumenta em 50% o volume de água na rede do município, com a adição de em média 30 litros por segundo. A água vem dos poços de São José do Caí e Bairro Juriti. "Com a estação de tratamento de água e o outro poço já existente nós tínhamos 60 litros por segundo, mais ou menos e, hoje, implementamos o sistema com mais 30 litros por segundo. Então estamos com 90 litros por segundo, uma vazão para muitos anos", explica Cassol.

Com a conclusão da obra, a Corsan acredita que os problemas de abastecimento reclamados pelos moradores serão amenizados já que o aumento de água na rede deve suprir o abastecimento para moradores e para a população flutuante, que são as pessoas que visitam Nova Petrópolis.