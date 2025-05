Programa fornece óculos gratuitos a estudantes de Passo Fundo

A Prefeitura de Passo Fundo desenvolve o Programa Olhar de Criança, assegurando que estudantes da rede municipal de ensino tenham acesso gratuito à avaliação oftalmológica e, quando necessário, ao uso de óculos. A iniciativa contempla alunos da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Fundamental e tem como principal objetivo identificar precocemente problemas de visão que possam comprometer o aprendizado.

Somente em 2024, o Olhar de Criança promoveu 2.237 testes de acuidade visual nas escolas de Educação Infantil, com aproximadamente 360 crianças sendo encaminhadas para consultas. No Ensino Fundamental, os atendimentos iniciaram no dia 14 de maio e, até o momento, já foram realizados 4.417 testes em alunos de nove Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 41 Escolas Municipais de Educação Infantil. A próxima etapa do programa ocorre no dia 31 de maio, quando novas consultas oftalmológicas serão realizadas no Hospital de Olhos.

A coordenadora de Saúde, Caroline Gosch, destaca a importância do programa como uma estratégia de promoção da saúde e de apoio à educação. "A visão é um sentido fundamental no processo de aprendizagem. Quando conseguimos identificar, desde cedo, dificuldades visuais nas crianças e garantir o acesso ao tratamento adequado, estamos contribuindo diretamente para o desempenho escolar e para o bem-estar desses alunos", afirmou.

A meta da Secretaria de Saúde é ampliar ainda mais o alcance da ação. Para 2025, a previsão é realizar 8.918 testes de acuidade visual entre crianças da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

O programa é estruturado em três etapas: o primeiro passo é a aplicação do teste de acuidade visual, realizado nas próprias escolas; as crianças que apresentam alterações são encaminhadas para uma consulta oftalmológica especializada no Hospital de Olhos Dyógenes A. Martins Pinto; e, caso seja constatada a necessidade, os óculos são fornecidos gratuitamente aos estudantes.