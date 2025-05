Farroupilha recebe fiéis para homenagens a Caravaggio

A 146ª romaria ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio teve início no fim de semana em Farroupilha, na Serra Gaúcha. O evento religioso, considerado o maior do município e um dos mais significativos do Brasil, aguarda cerca de 100 mil fiéis até esta segunda-feira (26), dia da comemoração, que farão peregrinações ao santuário e acompanharão as missas. O lema desta edição é "Mãe da Esperança, rogai por nós", em referência ao Jubileu da Esperança, o Ano Santo Jubilar de 2025, proclamado pelo falecido Papa Francisco.

A romaria começa a partir das 6h e encerra às 17h, com entrada gratuita. A cada hora, haverá uma missa aos devotos, totalizando 10 missas diárias. Para o reitor do santuário, padre Ricardo Fontana, o evento religioso representa um marco histórico e cultural aos fiéis. "Recorda um legado de fé que os nossos antepassados aqui semearam, deixaram e que cresceu. Brotou, floresceu e frutificou", diz.

Em 1879, o legado de Nossa Senhora de Caravaggio - que apareceu em 1432 na cidade de Caravaggio, na região de Bérgamo, na Itália - foi trazido pelos imigrantes italianos ao município da Serra Gaúcha como forma de devoção e fé à santa. Atualmente, peregrinos de diversas regiões do estado comparecem a romaria para manifestarem sua fé, pagar suas promessas e receber bênçãos de aproximadamente 60 padres.

Como parte das comemorações aos 150 anos da imigração, o santuário realiza, desde o fim de abril, pré-romarias com grupos específicos, como dos motociclistas, caminhoneiros, cavalgadas e dos carros antigos. Também há elementos emblemáticos em alusão à imigração no cartaz oficial do evento, como as cores da bandeira da Itália e a âncora, símbolo cristão de esperança, e as rosas, que remetem à ternura de Maria.

Além da importância católica, o padre conta que o evento traz relevância ao turismo religioso na cidade, impactando setores da economia, como hotéis e restaurantes. Paralelamente a romaria a Caravaggio, ocorrem os Caminhos de Caravaggio, uma peregrinação realizada há seis anos por devotos que partem de Canela, passando por Gramado, Caxias do Sul e Nova Petrópolis, até chegar em Farroupilha, valorizam e contribuem também para o turismo e economia da região.

"O percurso normalmente é feito em 10 etapas. O caminho é organizado da mesma forma que os caminhos de Santiago de Compostela, na Espanha. Nesse caminho já tem pousadas também que são credenciadas para que o peregrino possa fazer a cada dia o seu pouso. A pessoa faz uma inscrição para receber um certificado, inclusive, ele tem o registro que vale lá, ele é afiliado aos caminhos de Compostela", explica o padre.

Ele ressalta que a orientação aos peregrinos é aguardar o fim da romaria para retomarem sua caminhada. "Tem todo um contexto. Tem um centro de atendimento ao peregrino, onde ele chega, recebe o certificado, ele bate o sino, participa da celebração das 15. Então, como esses três dias são muito movimentados para a romaria, a gente até aconselha eles não chegarem aqui nesses três dias", afirma.

Para garantir a segurança dos visitantes, o evento conta com o suporte da Polícia Rodoviária Estadual, da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e de três ambulâncias. Também estarão disponíveis banheiros químicos, água potável aos fiéis e cinco restaurantes.