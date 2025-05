Morte por dengue liga alerta na cidade de Novo Hamburgo

A cidade de Novo Hamburgo registrou uma redução de cerca de 90% nos casos de dengue em comparação com o mesmo período de 2024. Enquanto no ano passado inteiro o município contabilizou mais de 16 mil casos e 20 mortes, em 2025, até agora, foram confirmados 2.015 casos e apenas um óbito — ocorrido em 4 de maio. Os dados foram apresentados pela gerente da Vigilância em Saúde, Évelin Maria Brand, e pela coordenadora da Vigilância Ambiental, Julyana Sthéfanie Simões Matos

A coordenadora Julyana explicou que, se comparada a semana 20 de 2024 - com 14.574 casos confirmados - com a semana 20 de 2025 - com 1.697 casos confirmados - a redução alcançou exatos 88,35%. Já a única vítima fatal da dengue este ano foi um homem de 25 anos, morador do bairro Canudos, que possuía doenças congênitas crônicas e estava imunocomprometido. Diagnosticado na rede pública, o paciente evoluiu para um quadro de hepatite aguda viral fulminante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a atual taxa de incidência da dengue é de 820,9 casos por 100 mil habitantes. O município também registrou a circulação dos sorotipos DENV-1 e DENV-2 em 1.593 casos autóctones. Até o momento, não há registros de casos de chikungunya em humanos em Novo Hamburgo.

A Vigilância Ambiental em Saúde intensificou as ações preventivas com o apoio dos 29 agentes de combate a endemias. Em 2025, os agentes visitaram 44.085 imóveis. No ano anterior, o número foi maior (60.871 visitas). Os bairros com maior incidência de casos são Canudos (o maior e mais populoso da cidade), São Jorge e Boa Saúde. As ações de prevenção e controle, segundo Julyana, são mais assertivas nesses locais