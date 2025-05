Decreto regulamenta a Lei de Inovação em Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo deu um passo para consolidar a cidade como referência em inovação ao regulamentar, por meio de decreto, a Lei Municipal de Inovação. A nova regulamentação cria mecanismos concretos de incentivo e fomento ao ecossistema inovador, incluindo o Sistema Municipal de Inovação, o Fundo Municipal de Inovação e o programa Sandbox Novo Hamburgo — um ambiente regulatório experimental que permitirá testar soluções tecnológicas em condições especiais e com segurança jurídica.

A iniciativa busca integrar o setor público, a iniciativa privada, universidades e a sociedade civil na construção de políticas e projetos que impactem positivamente a vida dos hamburguenses. Com foco em resultados, a política pública se apoia em critérios técnicos, governança transparente e abertura para a participação de startups, aceleradoras, incubadoras e empresas com perfil inovador.

Entre as ações práticas do decreto está a criação do Fundo Municipal de Inovação, que contará com recursos públicos e privados destinados a apoiar projetos inovadores, programas de capacitação, modernização da gestão pública e desenvolvimento de soluções tecnológicas. Segundo Daiana, assim que a prefeitura passou a visitar empresas e dialogar com as entidades, a criação do fundo foi um pedido repetido por inúmeras vezes.

Além disso, o programa Sandbox Novo Hamburgo permitirá que empresas testem produtos e serviços em ambientes reais, antes de registrá-los, com acompanhamento técnico e institucional. Hoje, não existe essa possibilidade no município.

Todas essas iniciativas terão como base física e institucional o Novo Hamburgo Centro de Inovação e Tecnologia, um espaço que conecta empreendedores, pesquisadores, gestores públicos e investidores. O centro também atuará na incubação e aceleração de startups, apoiando a formulação e avaliação de políticas públicas inovadoras.