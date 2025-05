Feira do Mel, Rosca e Nata tem início na cidade de Ivoti

Com entrada gratuita, a 18ª Feira do Mel, Rosca e Nata inicia nesta sexta-feira (23) e ocorre nos dias, 24, 25, 30 e 31 de maio e 1º de junho, no Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti. O evento é uma realização da prefeitura de Ivoti e promete atrair milhares de visitantes com uma programação recheada de sabores, cultura e tradição.

A estrutura do evento conta com diversos espaços temáticos para atender todos os gostos, com produtos feitos na hora, produtos coloniais, panificados e laticínios e um Espaço Gourmet e Food Truck.

O mel, produzido por apicultores de Ivoti, é o carro-chefe das vendas da feira, que atrai milhares de visitantes em busca de produtos artesanais e de qualidade. Para esta edição, a expectativa é de que sejam comercializadas aproximadamente 8 toneladas do produto aos consumidores.