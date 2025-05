Avançam as obras da Rua Independência, em São Leopoldo

O trabalho de revitalização da rua Independência, no coração de São Leopoldo, entra na sua etapa final. O Consórcio São Leopoldo trabalha na quadra que restava para a conclusão dos serviços de paisagismo, mobiliário urbano e pavimentação da via e das calçadas, no trecho entre a rua São Caetano e a avenida João Corrêa.

O serviço será terminado até o final do mês. De forma paralela, ocorre a retirada dos postes da rua para fazer a ligação da rede elétrica subterrânea e instalação dos postes novos de iluminação pública.

A partir de então, as empresas responsáveis farão um pente-fino para revisar as condições das obras executadas e finalizá-las, quadra a quadra. Também serão executadas as instalações dos bicicletários, da segunda estação de hidratação, do totem de emergência e a ampliação das câmeras de segurança pública, entre outros serviços.

"A revitalização da rua Independência significa um importante investimento na valorização do espaço público mais famoso do nosso município, ofertando mais conforto, segurança e qualidade de vida para a população leopoldense", destacou o secretário de Obras Rogel Tarzan Corrêa.

Iniciada em outubro de 2023, a intervenção contempla a modernização da infraestrutura urbana, a qualificação do espaço público e a aplicação de tecnologias voltadas à mobilidade e bem-estar da população.