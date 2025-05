Centro de Formação do Senai será inaugurado em Cachoeira do Sul

Com conceito arquitetônico industrial e sustentável, a nova estrutura do Centro de Formação Profissional do Senai Cachoeira do Sul - Arthêmio Maximiliano De Franceschi será inaugurada na segunda-feira (26), às 14h, no bairro Medianeira. O local ocupa uma área de 1,5 mil metros quadrados e terá capacidade para 650 matrículas anuais, com cursos nas modalidades de aprendizagem industrial, qualificação e aperfeiçoamento profissional.

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, e a diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, participarão da cerimônia de inauguração. Para Bier, o espaço possibilitará o crescimento do setor industrial da região. "Mais que uma obra física, a nova unidade do Senai representa um investimento no futuro da nossa indústria e no desenvolvimento das pessoas que movimentam o setor. A estrutura moderna, sustentável e voltada às tecnologias de ponta demonstra nosso compromisso com a formação profissional de excelência e o fortalecimento da indústria gaúcha", diz.

A unidade tem como foco os segmentos de metalmecânica, eletroeletrônica, soldagem e gestão, com novas tecnologias de máquinas e equipamentos voltados à usinagem, manutenção, automação, corte a laser, impressão 3D e robótica educacional. Serão oferecidas, também, novas oportunidades com os programas Trilhas da Aprendizagem e Qualifica Indústria.

O projeto da unidade adota conceito arquitetônico industrial, com paredes em blocos de concreto aparente e detalhes em chapas metálicas, remetendo às áreas industriais nas quais o Senai atua. A estrutura também conta com premissas sustentáveis, como o aproveitamento de iluminação natural.

A operação do Senai no município de Cachoeira do Sul foi inaugurada em 21 de julho de 1952, contribuindo para o progresso industrial da região. Em 2015, diante da necessidade de adequações legais para a manutenção do imóvel, o Senai, em conjunto com seus conselheiros, optou pela alienação do bem, redirecionando os recursos para a construção de uma nova sede, vizinha ao terreno onde a unidade funcionou por mais de 60 anos.