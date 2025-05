Chama Crioula será acesa em Caxias do Sul em 2025

A prefeitura de Caxias do Sul promoveu nesta quarta-feira (21) uma reunião preparatória para a 76ª edição da Geração e Distribuição da Chama Crioula, evento que vai ocorrer no município nos dias 15 e 16 de agosto. Essa é a primeira vez que a Chama Crioula será acesa na 25ª Região Tradicionalista e depois distribuída para todas as regiões do Estado, marcando o início das atividades da Semana Farroupilha.

O acendimento da Chama é um momento simbólico que representa o espírito Farroupilha e a cultura gaúcha. Após o acendimento, a Chama é levada para todos os Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) das 30 Regiões Tradicionalistas do Rio Grande do Sul. A centelha da Chama se mantém acesa durante toda a Semana Farroupilha, simbolizando a união e o orgulho gaúcho.

A expectativa é que em torno de 2 mil cavaleiros participem do evento em Caxias do Sul, com o objetivo de fortalecer os municípios da região e também celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Mais detalhes sobre o evento ainda serão divulgados.