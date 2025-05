Reunião trata sobre obras no dique em Novo Hamburgo

Uma comitiva da Prefeitura de Novo Hamburgo se reuniu com o governo do Estado para apresentar o plano de ação de continuidade das obras de recomposição do dique do bairro Santo Afonso. O encontro foi realizado na Secretaria Estadual da Reconstrução, em Porto Alegre, com a participação de secretária-adjunta Ângela de Oliveira.

O município do Vale do Sinos está construindo, junto ao Piratini, uma solução para atender todas as demandas que envolvem as obras da estrutura de contenção, em especial, o atendimento às famílias, com garantia de segurança habitacional. Dentre os assuntos tratados na reunião esteve a lei, aprovada recentemente, que criou o Programa Estadia Recomeço. Esta iniciativa prevê a locação de moradias provisórias em Novo Hamburgo. O município busca o apoio do Estado para que o programa seja viabilizado.

A expectativa é que no começo de junho Prefeitura e governo do Estado se reúnam novamente para dar continuidade às tratativas.

As obras do dique tiveram início em janeiro desde ano e já alcançaram 57%. Para que o projeto seja concluído, é necessária a remoção de 60 famílias. A melhoria soma um investimento de R$ 5,38 milhões da Defesa Civil Nacional.