Museu de Cera de Gramado recebe estátua de Mike Tyson

O Museu de Cera de Gramado comemora 16 anos em 2025 com uma novidade que promete atrair ainda mais visitantes: a inauguração da estátua em cera do lendário boxeador Mike Tyson. Com a chegada de Mike Tyson, o Museu de Cera de Gramado, que já conta com um acervo de 100 personagens em tamanho real distribuídos em mais de mil metros quadrados, reforça a oferta de experiências únicas e encontros inesquecíveis com celebridades e figuras históricas.

Um dos maiores nomes da história do esporte, Tyson ascendeu ao estrelato como um dos mais jovens campeões mundiais de peso-pesado, conhecido por sua força explosiva e estilo de luta agressivo. Ao longo de sua trajetória, acumulou títulos, protagonizou lutas memoráveis e se tornou uma figura icônica dentro e fora dos ringues.

Um diferencial do museu é que todas as suas estátuas em cera são encomendadas e produzidas com a mesma excelência e detalhes do renomado Madame Tussauds, museu de cera de Londres, garantindo um nível de realismo único.

No parque gramadense, os visitantes podem interagir de perto com ícones da música como Elton John, os Beatles, o Rei do Rock Elvis Presley e o Rei do Pop Michael Jackson, além de personagens do cinema como Indiana Jones e figuras importantes como a Rainha Elizabeth e o Papa Francisco. Para visitar o local, moradores de Gramado e Canela têm um benefício especial: 50% de desconto no valor do ingresso mediante comprovação de residência.