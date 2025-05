Prefeitura de Venâncio Aires lança GPS para o meio rural

A prefeitura de Venâncio Aires lança oficialmente nesta sexta-feira, 23, o GPS Rural, um sistema inédito voltado à localização precisa de propriedades do interior do município. A ferramenta possibilita identificar cada imóvel rural por meio de um código único, com funcionamento offline, ou seja, sem a necessidade de conexão à internet.

O sistema ainda indica a melhor rota, quilometragem e tempo estimado de chegada. A solenidade de apresentação acontecerá a partir das 14h.

A iniciativa visa garantir mais agilidade nos atendimentos de emergência e facilitar o deslocamento de equipes técnicas e de segurança. A empresa Impacto Sistemas de Informação, de Bom Jesus do Oeste (SC), foi a vencedora da licitação pública e é responsável pela implantação do projeto.

Nos últimos meses, o trabalho de campo permitiu o mapeamento de 3.428 propriedades, com a meta de alcançar 4,3 mil. Cada imóvel rural receberá um número identificador que poderá ser compartilhado com serviços como Samu, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, Emater, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, além de outras secretarias municipais. Com isso, será possível localizar rapidamente uma propriedade no mapa, sem depender de pontos de referência.