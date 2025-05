Feipet discute evolução do mercado em Novo Hamburgo

A Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação acontecerá de 8 a 10 de junho, das 13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. Reconhecida no segmento, a feira impulsiona o crescimento do mercado ao fomentar negócios e promover a qualificação entre os profissionais, reunindo lojistas, empreendedores, médicos veterinários, groomers, banhistas e acadêmicos do setor.

Com 2 mil m² de área de exposição comercializados até o momento, a edição deste ano já supera o espaço da feira de 2024. Serão cerca de 60 expositores e mais de 100 marcas representadas, reafirmando a força e a abrangência do mercado pet nacional, que fechou 2024 com um faturamento total de R$ 75,4 bilhões, um crescimento de 9,6% em relação a 2023, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB) e a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

"Em 2024 realizamos a Feipet em novembro em razão das enchentes. Agora, em 2025, voltamos ao primeiro semestre, como já é tradicional no calendário da feira. O mercado está respondendo muito bem à realização do evento, o que reforça nossa confiança no crescimento do setor e na importância deste espaço para negócios, conexões e atualização profissional", destaca Camila Cruz, coordenadora da Feipet.

Seguindo o propósito dos eventos da Fenac, a Feipet contará com atividades de conhecimento para transformar as carreiras e os negócios dos profissionais do setor. O Vet 360, um seminário voltado à atualização de profissionais da Medicina Veterinária, terá a curadoria de especialistas da área para debater temas pertinentes da atualidade. O evento terá patrocínio das marcas Agener e Greenpaws e a programação completa será divulgada em breve no site oficial e nas redes sociais da feira.

O Campeonato de Tosa Groom Sul, tradicional competição de tosa e estética animal, também está confirmado para 2025, com uma novidade inédita: uma área de banho exclusiva para os animais participantes. O serviço, voltado aos competidores e não acessível ao público em geral, representa um diferencial logístico e de bem-estar em feiras brasileiras.

Já o Inovapet retorna nesta edição com a proposta de discutir tendências, tecnologias e inovação aplicadas ao mercado atraindo empreendedores, startups e empresas que demonstrarão soluções nesta área.

Com a expectativa de receber 8 mil visitantes ao longo dos três dias de feira, a Feipet se prepara para oferecer uma programação diversificada e qualificada para profissionais da área. O credenciamento é gratuito.