Pelotas recebe espetáculos gratuitos no fim de semana

Uma degustação entre taças de humor, vinho e goles de vida chega a Pelotas com "As Phynas compartilhando taças e graças da mulher palhaça". O projeto reúne dois espetáculos teatrais gratuitos e um workshop de palhaçaria cênica, nos dias 23 e 24 de maio, no Auditório 2 da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Na sexta-feira (23) a peça "As Phynas em Fenabephy" acontece a partir das 20h, com tradução em Libras e acessibilidade garantida. As palhaças Enólifa (Mônica Blume) e Isveralda (Diane Schizzi Becker), amigas íntimas e amantes de vinhos e espumantes, decidem se encontrar na Festa Nacional das Bebidas Phynas, a Fenabephy. "Entre uma taça e outra a conversa passeia por temas do universo feminino, como padrões de beleza, menopausa, sistema patriarcal, maternidade, sobrecarga da mulher, entre outros", conta a atriz Mônica Blume, que dá vida a Enófila. Segundo ela, uma mulher que gargalha libera a garganta de várias mulheres.

No sábado, dia 24, é a vez de aplaudir "Enólifa Someliê", às 20h, no mesmo local. Desta vez o público conhecerá o talento de sommelier da palhaça Enólifa Polenta. Auxiliada pela amiga Roseta Margarida - encenada por Marina Martins, a especialista em vinhos passeia por diferentes histórias enquanto acontecem explicações técnicas sobre vinho. "A intenção seria dar um curso, mas ela se perde na facilidade de relacionar a bebida com a vida, e assim se dá o enredo, de forma leve e divertida", revela Mônica.

Como parte das atividades, na sexta-feira(23), às 14h, será ministrado o workshop "Vivência da palhaçaria". O encontro será no espaço do Núcleo de Teatro da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e de acordo com a equipe organizadora as vagas já foram preenchidas.