Empresa vai prestar auxílio na recuperação de débitos em Estrela

A Câmara de Comércio, Indústrias, Serviços e Agronegócio (Cacis) de Estrela irá oferecer, a partir dos próximos dias, um novo serviço a seus associados. Uma consultoria especializada, executada pela empresa Portocob, que pretende auxiliar os empresários locais na cobrança de valores devidos por clientes aos estabelecimentos.

Os índices de inadimplência de Estrela são menores que os registrados no país e no RS, e vem em queda em quase todos seus segmentos nos últimos 12 meses Na pessoa física, os números de abril em Estrela ficaram em 27,7% (27,2% no mesmo mês em 2024), enquanto no Estado em 34,3% (32,6%) e no Brasil em 33% (31,7%). Na pessoa jurídica, os números em Estrela ficaram em 10,7%, menor que os 13,6% registrados em abril de 2024.

Conforme a gerência da Cacis, a proposta é utilizar a expertise da empresa contratada para realizar a cobrança profissional dos vencimentos. Primeiramente, um profissional irá visitar a empresa para tomar ciência do contexto de cada situação. Depois, ciente dos números e limitações de negociação impostas pela empresa, irá realizar os futuros contatos e cobranças, amparado pela equipe da Portocob.

De acordo com as direções da Cacis e da Portocob, o objetivo é conseguir, de maneira amigável, reaver junto aos clientes e consumidores valores que hoje estão perdidos por parte de credores. Caso seja necessário, e da concordância da empresa, poderá se buscar as vias judiciais.