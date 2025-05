Nova empresa assume a coleta de lixo em bairros de Gravataí

A prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que começou a operar uma nova empresa de coleta de resíduos domiciliares na cidade. A empresa Urban Serviços e Transportes assumiu o processo de coleta e já iniciou uma força-tarefa para a normalização do serviço de recolhimento. O início do contrato foi no dia 16.

Conforme o prefeito Luiz Zaffalon, a mudança busca qualificar o serviço. "O governo avança na zeladoria da cidade e convida a população a se engajar e a cuidar para termos uma cidade cada vez mais limpa", afirma o gestor.

Segundo o titular da pasta, Laone Pinedo, a coleta será feita com a mesma sistemática de dias e horários já em operação no município. No site da prefeitura de Gravataí os moradores da cidade podem consultar os dias e horários em que são feitas as coletas de lixo em cada bairro