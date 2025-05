Prefeitura de Novo Hamburgo faz proposta de reajuste aos servidores

A prefeitura de Novo Hamburgo se reuniu com o Grêmio Sindicato dos Servidores Municipais, Comusa e Câmara de Vereadores para continuar a discussão sobre a revisão geral anual dos servidores públicos. No primeiro momento, foram apresentadas as previsões futuras de recursos projetadas ainda para 2025.

O governo municipal apresentou uma proposta para os servidores municipais, de reajuste de 5,48, dividido em três parcelas: 2% de revisão geral anual no mês de julho; 2% de revisão geral anual no mês de setembro; e 1,48% de revisão geral anual no mês de dezembro. Os valores serão retroativos à data base de abril.

Na reunião, a prefeitura afirma que segue com problemas financeiros, mas falou sobre ações que foram realizadas. Emitiu guias do Programa de Regularização Fiscal (Refis) que juntas somam o valor de R$ 18 milhões, com prazo final de pagamento em 2 de julho. Também há expectativa de arrecadar R$ 30 milhões com o leilão de imóveis, que será realizado em breve. Além disso, depois do Executivo expor as dificuldades financeiras que levaram ao decreto de calamidade pública, deputados federais se comprometeram em destinar R$ 5 milhões em emendas parlamentares para cidade.

Sobre o pagamento do Ipasem, o município fará um parcelamento para quitar as parcelas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024. Mensalmente, a prefeitura deposita R$ 13 milhões ao Ipasem, pagamento que está em dia desde janeiro, honrando o compromisso assumido pela gestão, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas.