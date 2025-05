Antônio Prado faz tratado com mais uma cidade italiana

Em uma cerimônia nesta terça-feira (20), na Itália, o prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle Molle, assina o tratado de cidades-irmãs com Monselice, uma comuna localizada na província de Pádua, região do Vêneto, na Itália. A assinatura em 20 de maio celebra os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao estado, em 1875, marco que deu origem à colonização no Rio Grande do Sul.