Caxias do Sul faz teste com nova camada de asfalto

A prefeitura de Caxias do Sul executou a aplicação de microrrevestimento asfáltico em um trecho da Perimetral Ruben Bento Alves, próximo à rua Ludovico Cavinato. A operação foi uma parceria entre o Escritório de Projetos, da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade e a empresa Traçado, que executou o serviço sem custos ao município como uma demonstração do trabalho. A empresa é a mesma que fez a pavimentação asfáltica no Aeroporto Hugo Cantergiani.

O microrrevestimento consiste em duas camadas de 0,8 centímetro cada, que veda todas as trincas, fissuras e aumenta a vida útil do pavimento no mínimo em cinco anos. O trabalho recompõe todos os desgastes no asfalto que são provocados pelo tempo de uso.

Conforme o diretor do Escritório de Projetos, Reinaldo Toscan Neto, o método pode gerar uma economia de até 50% do custo atual da recuperação asfáltica com fresagem e recapeamento. "Fizemos esse teste para ver como o material vai se comportar com o passar do tempo, se vai ser efetivo. Funcionando bem, podemos viabilizar a contratação para recuperar principalmente as perimetrais e as avenidas centrais da cidade. Pela economia que pode trazer ao município, pode ser muito vantajoso fazer esse investimento", afirma.