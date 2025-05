Antiga estação férrea de Santa Cruz do Sul deve reabrir em julho

O Centro Municipal de Cultura Jornalista Francisco José Frantz, antiga Estação Férrea de Santa Cruz do Sul, está sendo preparado para abrir as portas com mais acessibilidade, novos espaços e um visual renovado. As intervenções, que estão sendo realizadas pela prefeitura, devem estar concluídas até o mês de julho.

Uma das novidades previstas para o local é a Biblioteca da Academia Santa-Cruzense de Letras, cujo acervo estará disponível para a comunidade em uma sala cedida para a entidade no andar térreo, à esquerda de quem entra. Com a reorganização dos espaços, a maquete da estação será levada para o interior do vagão de trem, que terá a ambientação preparada para levar os visitantes em uma verdadeira viagem ao passado.

O hall de entrada do prédio seguirá como local destinado a abrigar mostras e exposições. Já na parte que fica nos fundos do prédio, do lado externo - local onde antigamente passageiros aguardavam a chegada do trem - serão colocados sofás, bancos rústicos, mesinhas, vasos de flores e um ambiente nostálgico será recriado para que os visitantes possam sentar para ler ou aproveitar alguns momentos de relaxamento.

Outra intervenção significativa e que deve contribuir para ampliar o número de visitantes é a colocação de degraus junto ao vagão de trem, o que vai ajudar no acesso de idosos, deficientes e de pessoas com mobilidade reduzida. Ainda esta semana terá início a construção de uma rampa para cadeirantes, permitindo também a esta parcela da população conhecer e frequentar o espaço cultural.

A revitalização prevê ainda que o vagão seja transformado em uma sala de cinema. O assoalho já foi pintado e o ambiente será decorado para esta finalidade. A ideia, segundo o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Douglas Albers, é através da exibição de um documentário levar o público a viajar pelo tempo. "Precisamos contar essa história. Queremos que as pessoas conheçam a importância da antiga Estação Férrea no desenvolvimento do município e região, conheçam aspectos de sua inauguração, da última viagem de trem e outros detalhes da época", disse.

E para realçar a beleza arquitetônica do prédio durante a noite e valorizar o espaço como um importante ícone cultural e histórico do município, uma iluminação vai destacar a fachada, o vagão e a locomotiva. Refletores também serão direcionados para iluminar as palmeiras do entorno, realçando todo o conjunto em meio à Praça Siegfried Heuser.

A expectativa é concluir as intervenções até o dia 20 de julho, quando está prevista a realização da 1ª edição do Piquenique na Estação. Na ocasião, haverá atrações para toda a família, como food truck, venda de artesanato e também um piquenique coletivo no gramado da praça.