Governo estadual e Canoas tratam de obras contra cheias

Representantes do governo do Estado e da prefeitura de Canoas realizaram nova reunião na sexta-feira (16). O objetivo do encontro foi acompanhar os trabalhos do município e acelerar o processo de financiamento do Executivo estadual para as obras já existentes dos sistemas de proteção contra as cheias na cidade. O tema é acompanhado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha.

"Sabemos que a manutenção de diques, casas de bombas e comportas compete aos municípios. Entretanto, temos a missão de colaborar com as prefeituras para a realização dessas obras tão esperadas pela população", afirmou a secretária-adjunta, Angela de Oliveira.

O Estado, via programa Fundo a Fundo Reconstrução, está apoiando os projetos que necessitam de ajuda financeira para conclusão, como é o caso de Canoas. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que é um programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite, para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

O governo mantém diálogo com Canoas desde fevereiro deste ano. No momento, as obras e projetos estão em fase de apresentação e adequação de documentação por parte do município, que está no estágio de entrega de documentos para a qualificação técnica das propostas. Após todas as etapas previstas, tendo avaliação positiva, deverá ocorrer a celebração do instrumento de repasse dos recursos.

Os equipamentos municipais de proteção contra as cheias são diques, casas de bombas e estruturas auxiliares de proteção. As etapas que a prefeitura tem que superar para receber o recurso do governo são: qualificação técnica das propostas, consulta das propostas técnicas ao Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, envio de documentação formalizando a solicitação de acesso aos recursos do Fundo a Fundo e aprovação pelo Comitê Gestor do Funrigs. Na semana passada, o governo estadual havia anunciado recursos para obras contra as cheias tanto na cidade da Região Metropolitana quanto em Pelotas, no Sul gaúcho.