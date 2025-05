Serviços da Comusa geram alteração no trânsito em Novo Hamburgo

A Comusa está com uma importante obra em andamento na região de Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Trata-se da implementação de um novo trecho da adutora de água bruta, que vai garantir mais segurança e capacidade ao sistema de abastecimento da cidade. A intervenção está sendo realizada na estrada Leopoldo Petry, no trecho do banhado do Rio dos Sinos, e deve durar cerca de 45 dias.

Com cerca de 315 metros de extensão, a nova adutora será responsável por ampliar o volume de água captada do Rio dos Sinos, principal manancial da cidade. A maior parte da tubulação, cerca de 225 metros, será instalada de modo elevado, sobre uma estrutura de concreto conhecida como pipe-rack. O restante do trecho ficará implantado no bordo da pista da Estrada da Integração.

Segundo o engenheiro civil Marcus Vinícius de Castro Barbosa, fiscal da obra, o novo sistema utilizará tubulações com um metro de diâmetro, permitindo que a vazão de água aumente dos 750 litros por segundo para 1300 litros por segundo ao longo dos próximos 30 anos. "O impacto será positivo, garantindo maior segurança na continuidade do abastecimento da comunidade de Novo Hamburgo", afirma.

Durante esse período, o trânsito na via funciona em sistema de pare e siga, com passagem alternada de veículos em uma única pista, conforme o andamento dos trabalhos. A autarquia pede atenção aos motoristas que circulam pelo local e compreensão pelos possíveis transtornos momentâneos.