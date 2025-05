Centro de treinamento para agricultores em Nova Petrópolis completa 30 anos

O Centro de Treinamento de Agricultores da Emater em Nova Petrópolis (Cetanp) comemorou 30 anos no sábado (17), consolidando-se como referência estadual e nacional na formação e qualificação profissional de agricultores. Desde sua fundação, o local contribui para o desenvolvimento rural sustentável no Rio Grande do Sul.

De acordo com a coordenadora e extensionista rural da Emater, Ana Cristina Gottschalk, ao longo dessas três décadas o Cetanp já capacitou mais de 17 mil agricultores em 1.242 cursos distribuídos em 64 áreas diferentes, recebendo participantes de 387 municípios. "Além disso, suas atividades atingiram mais outras 18 mil pessoas por meio de oficinas, dias de campo, visitas técnicas e eventos educativos, totalizando mais de 35 mil beneficiados".

Em 2025, a instituição segue com diversas turmas de cursos já lotados e também novos projetos, como a expansão da Farmácia Viva, agora com 20 espécies de plantas medicinais, e projetos com jovens, mulheres e com meliponicultura, visto que o Centro recebeu doação de 11 colmeias de abelhas sem ferrão. Ana explica que o curso de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, para este ano, somente lista de espera. "Com certeza esse é o curso mais procurado. Todos os períodos estão com 20 pessoas inscritas, mas se alguém desistir, chamamos os interessados da lista de espera. Contudo estamos sempre abertos para atender demandas para visitas técnicas e oficinas de grupos ou escolas".

O curso de Processamento Artesanal de Carne Suína ainda tem vagas para os meses de julho e outubro. E o de Fruticultura Básica (implantação de pomar doméstico) tem vagas para agosto. O curso de Viticultura Itinerante, que é iniciado somente duas vezes ao ano (março e abril) e se estende até abril, não conta com lista de espera. "Isso porque é o único curso que os participantes precisam obrigatoriamente serem selecionados e direcionados ao Cetanp pelos técnicos do escritório de cada cidade", explica.