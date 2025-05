Bento Gonçalves tem programação para os 150 anos da imigração italiana

Os 150 anos da imigração italiana no Estado serão comemorados com uma programação especial em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. As atividades acontecem na terça-feira (20), na Via del Vino, Centro da cidade, a partir das 10h, e prometem atrair o público com comidas e bebidas típicas, além de atrações musicais.

No local, os visitantes poderão conferir a produção das agroindústrias da cidade, onze já estão confirmadas, além da comercialização de produtos como o menarosto, assado típico da região. Além disso, está prevista a distribuição da tradicional polenta, prato italiano, além de missa e shows com Inês Rizzardo e Padre Ezequiel Dal Pozzo. Os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul tem seu marco em 20 de maio, quando no ano de 1875 chegaram os primeiros imigrantes a Nova Milano, hoje município de Farroupilha.