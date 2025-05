Prefeitura de Caxias do Sul recebe R$ 1 milhão por abandono de obra

A prefeitura de Caxias do Sul confirmou que a seguradora irá pagar pouco mais de R$ 1 milhão ao município referente à desistência da empresa Aura Construção e Pavimentação Ltda, responsável pela obra do novo acesso ao bairro Desvio Rizzo. O contrato com a Aura havia sido firmado em abril de 2023 para execução de obra de infraestrutura da avenida Alexandre Rizzo. Entretanto, a empresa não cumpriu o contrato, foi notificada por três vezes no primeiro semestre de 2024, recebendo inclusive uma multa de quase R$ 3 milhões, que não foi paga pela empresa alegando problemas financeiros.

O contrato foi encerrado e foi aberta nova licitação para o andamento dos trabalhos, que estão sendo executados pela Codeca e pela Construtora Pelotense, dentro do cronograma previsto.

Na ocasião da paralisação da obra, o prefeito Adiló Didomenico solicitou aos técnicos que providenciassem o seguro para as obras públicas. Sendo assim, foi encaminhado pedido para a seguradora que, após trâmites administrativos, concluiu esta semana pela existência de sinistro. O valor total é de R$ 1.093 milhão

O diretor do Escritório de Projetos, Reinaldo Toscan, comemorou a notícia. "É um recurso que estamos recebendo pela primeira vez, mas que não paga os transtornos causados à comunidade com a demora da obra; ressarce o município de ter que fazer todo novo processo licitatório, entre outras despesas. Também acionamos o seguro da obra do acesso ao bairro Planalto", explica.

Em um investimento na ordem de R$ 40 milhões, a obra beneficia um contingente estimado em mais de 100 mil pessoas. A revitalização completa do acesso ao Desvio Rizzo compreende readequações da geometria, pavimentação asfáltica, drenagem, esgoto sanitário, iluminação pública, implantação de ciclovia/ciclofaixa, dentre outras.