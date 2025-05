Estrada que liga o interior de Nova Petrópolis até a BR-116 é pavimentada

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza inaugurou, nesta quinta-feira (15) a pavimentação asfáltica da Estrada do Rio Caí, em Nova Petrópolis, que faz a ligação entre a comunidade de São José do Caí, no interior do município, à BR-116. A obra, com cerca de 2,8 quilômetros de extensão, contou com investimento de R$ 2 milhões do programa Pavimenta, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), e contrapartida municipal de R$ 1,8 milhão.

A obra busca facilitar o acesso ao município e melhorar as condições locais de trafegabilidade, facilitando o acesso da população a serviços públicos. Para o secretário-adjunto da Sedur, Felipe Classman, o Pavimenta representa uma mudança na forma de fazer gestão. "A pavimentação do acesso ao município melhora as condições de tráfego, aumentando a segurança, e favorece o seu desenvolvimento econômico. Esta entrega representa o compromisso conjunto entre o governo do Estado e a prefeitura de Nova Petrópolis em benefício da região", afirmou.

Em pronunciamento que antecedeu o tradicional levantamento de cones para liberação da via, o governador em exercício ressaltou o impacto positivo na melhoria da qualidade de vida das famílias com uma estrada que vai proporcionar mais segurança e conforto aos moradores da região.

"A gente pode medir essa obra em metros cúbicos e quadrados, mas não é possível ter a medida da felicidade que notamos na população com o ganho de qualidade de vida. Uma felicidade que se expressa no impulso ao desenvolvimento, à economia e ampliação da segurança, mas também no gesto simples de poder abrir a janela de casa sem se preocupar com a poeira da estrada de chão batido", afirmou Gabriel.

"É um momento histórico para a comunidade de São José do Caí, que esperou mais de 50 anos por essa ligação asfáltica, que vai trazer mais desenvolvimento para toda região. Agradeço ao governo do Estado e seguimos contando com o apoio para realizarmos novas conquistas", afirmou o prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Michaelsen.

O chefe do Executivo municipal ainda aproveitou a ocasião para demandar ao governador em exercício recursos para mais uma pavimentação, que serviria de alternativa de ligação à Caxias do Sul em caso de novos bloqueios na BR-116. Gabriel ressaltou a importância de haver rotas secundárias para acesso à segunda maior cidade do Estado e informou que o projeto será analisado com atenção pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg).