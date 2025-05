Lavras do Sul sedia encontro sobre a fibra de lã

O artesanato em lã, presente em muitas propriedades rurais do Rio Grande do Sul, vai além de uma atividade manual. Como importante patrimônio cultural, será tema do 1º Encontro Mulheres de Fibra da Lã, que acontece no município de Lavras do Sul, nesta sexta-feira e sábado, no Sítio São José da Itaoca e na Praia do Paredão.

O objetivo é promover e divulgar a lã como parte da sociobiodiversidade do Bioma Pampa e a troca de conhecimentos e experiências entre os artesãos de Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Jaguarão, Lavras do Sul, Mostardas, Rosário do Sul, São Borja, São Gabriel e São Miguel das Missões. O encontro, reunirá artesãos que integram a Rota da Lã, um espaço de encontro e troca de experiências, oportunizando conhecer sobre a cultura da lã no RS.