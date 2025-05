São Francisco de Paula recebe o Festival Gastronômico da Batata

Começa nesta sexta-feira (16) a 6ª edição do Festival Gastronômico da Batata, em São Francisco de Paula. O evento, que acontece até domingo (18) marca não apenas a celebração de um dos ingredientes mais versáteis da culinária mundial, mas também reafirma a identidade e o potencial turístico da cidade. A entrada é gratuita e o novo endereço da festa é o Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, 1441.

Neste ano, o estival chega com uma grande novidade: é o primeiro evento a ser realizado no novo Centro de Eventos do município, estrutura pensada para receber grandes iniciativas turísticas e culturais. "O Festival da Batata já é um marco em nossa região. A mudança para esse novo espaço amplia nossa capacidade e reforça o compromisso de São Chico com a valorização da cultura e da economia local", destaca o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Vieira Castello Costa.

Mais de 10 restaurantes locais prepararam pratos inéditos com a batata como protagonista — todos desenvolvidos com curadoria de chefs da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Os pratos foram idealizados, testados e adaptados especialmente para o evento, garantindo qualidade, criatividade e sabores autênticos da Serra Gaúcha.

Entre os pratos que poderão ser degustados estão opções de nhoques artesanais, bolinhos recheados, fritas com temperos típicos da serra, carnes com purê de batata e cachorro-quente com pão de batata. Nesta edição, espera-se superar a marca de 2 toneladas de batatas utilizadas e 2,7 mil refeições comercializadas no ano anterior.