Museu da UCS recebe 19 animais para o acervo

O Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul (UCS) ampliou seu acervo didático com 19 espécimes taxidermizados. São mamíferos, répteis e aves mortos em decorrência de atropelamento, caça ilegal ou colisão contra vidros (no caso dos pássaros). Nos dias 7, 8, 14 e 15 de junho, estarão expostos ao público na sala 101 do museu, no campus-sede da universidade.

A mostra tem como objetivo sensibilizar o visitante a respeito do impacto das ações humanas sobre a biodiversidade. "Infelizmente, é uma exposição de animais vítimas de ação antrópica, seja ela acidental ou proposital. A taxidermia proporciona um olhar diferenciado sobre essas espécies, capaz de provocar a consciência ambiental e até um sentimento de responsabilidade", analisa o coordenador do Museu de Ciências Naturais da UCS, Guilherme Brambatti Guzzo.

Os animais que compõem essa nova coleção didática foram encaminhados ao museu pela Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e por órgãos de segurança ambiental, e posteriormente ao taxidermista Emerson Boaventura, especialista natural de São Paulo, hoje radicado no Rio Grande do Sul.

A coleção amplia o acervo itinerante do Museu de Ciências Naturais da UCS utilizada principalmente em ações de extensão, como o Projeto Ciência na Comunidade, desenvolvido em parceria com o curso de graduação em Ciências Biológicas e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECiMa) da UCS. Desde 2021, o projeto visita escolas e instituições de Caxias do Sul e cidades da região promovendo a sensibilização a respeito do impacto das ações humanas sobre a biodiversidade - pelo menos 5 mil alunos já foram beneficiados.