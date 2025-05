Mutirão de exames em Caxias do Sul foca na realização de exames para diagnóstico de doenças pulmonares

O município de Caxias do Sul receberá, entre os dias 19 e 23 de maio, o mutirão de exames de espirometria - que auxilia no diagnóstico preciso de doenças respiratórias. A iniciativa, denominada "Programa AbraçAR", tem como objetivo atender mais de 240 pacientes que já possuem encaminhamento para o exame.

Os exames serão realizados no Centro Especializado de Saúde de Caxias do Sul, que está localizado na rua Sinimbu, 2231, bairro Centro, de segunda-feira (19) à sexta-feira (23), das 8h às 15h

O propósito da ação é auxiliar o município a reduzir a fila de pessoas já cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS) elegíveis para a realização da espirometria, além de contribuir para o diagnóstico de doenças pulmonares. O mutirão é uma parceria entre a Boehringer Ingelheim e a secretaria de Saúde do município

"Um dos principais propósitos nossos é ir além da disponibilização dos medicamentos, facilitando o acesso das pessoas ao diagnóstico e tratamento precoce e contribuindo com a diminuição da jornada do paciente e com sua qualidade de vida. A expectativa é reduzir as filas de espirometria e atender diferentes municípios por todo Brasil" explica a doutora Thais Melo, diretora médica da Boehringer Ingelheim no Brasil.

A espirometria é um teste de função pulmonar que mede a quantidade (volume) e/ou a velocidade (fluxo) de ar que pode ser inalada ou expirada. O exame é realizado por um técnico de espirometria habilitado, utilizando equipamentos conectados a sistemas computadorizados que geram dados gráficos e numéricos para análise do especialista.