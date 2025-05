Hortas comunitárias de Canoas são recuperadas após enchente

Na rua Clóvis Beviláqua, em Canoas, está localizada a Horta Comunitária Santa Isabel. O Presidente da Associação dos Amigos da Horta Comunitária Santa Isabel, Arolino Gama, explica que atualmente há 15 horticultores, com 10 metros de terra disponíveis para cada, que plantam de tudo: alface, couve, temperinhos, rúcula, couve flor, repolho, beterraba, cenoura, quiabo, batata doce, abóbora, radiche, pimentão, pimenta e berinjela. Todo sábado acontece uma feira no local para vender os produtos, das 8h às 12h.

Desde a enchente de 2024, a associação vem reconstruindo a horta aos poucos, com apoio da prefeitura, da Emater, de outros órgãos e da comunidade. O sistema de irrigação, a estufa e a estrutura de proteção em cima da horta foram destruídos com a água, mas Seu Gama, como é chamado, mostra que muitas coisas já foram consertadas e outras ainda irão ser reconstruídas aos poucos.

A engenheira agrônoma da Emater, Caroline de Lima, explica que há um projeto de parceria na cidade para recuperação dos locais. "Oficialmente temos cinco hortas comunitárias, contando com essa, duas no Harmonia, uma no Mathias, uma no bairro Niterói e uma no Guajuviras."