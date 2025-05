Empresa do setor vidreiro de Farroupilha projeta investimento R$ 8 milhões em 2025

Referência no setor vidreiro, a farroupilhense Tecnovidro está reforçando sua posição no mercado com investimentos de cerca de R$ 30 milhões. Desde 2021, a empresa vem ampliando a capacidade produtiva com a fabricação de vidros temperados voltados exclusivamente para o segmento de máquinas agrícolas, tratores e toda a linha amarela.

Para atender essa demanda, já investiu R$ 22 milhões na unidade fabril nos últimos quatro anos — e está aportando mais R$ 8 milhões no primeiro semestre de 2025 na aquisição de uma máquina chinesa para produzir vidros temperados de dupla curvatura.

A partir da expansão, a capacidade saltará dos atuais 35 mil m² para 50 mil m² de vidros mensais. A expectativa é de incrementar o faturamento em R$ 12,5 milhões já no próximo ano, e alcançar um crescimento anual de 10% até 2030.

De acordo com Marco De Bastiani, diretor-presidente da Tecnovidro, o objetivo é ampliar a atuação no setor de cabines agrícolas e de máquinas pesadas, oferecendo soluções que atendam um mercado cada vez mais exigente. "A nova linha complementa o nosso portfólio, permitindo oferecer um mix completo de produtos, o que consolida a Tecnovidro como uma das principais fabricantes do setor no Brasil", explica.

Além disso, a empresa marca presença em projetos estratégicos, como no fornecimento de vidros para a Marcopolo Rail - uma das principais produtoras metroferroviárias no Brasil e América Latina. Os vidros da empresa da Serra Gaúchaintegram composições exportadas recentemente à Los Ferrocarriles del Estado (EFE), responsável pela gestão da rede ferroviária do Chile, e no Trem dos Pampas, uma rota turística em Santana do Livramento.