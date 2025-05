Hospital de Pelotas inicia projeto de doação de mudas a pacientes

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) está iniciando o projeto "Juntos Podemos Mudar o Mundo". A ação consiste na entrega de até 50 mudas de árvores nativas por mês a pacientes que recebem alta hospitalar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa visa promover a educação ambiental e a sustentabilidade, bem como está alinhada ao acordo de compensação ambiental necessário para a construção da nova sede do hospital, que ficará n rua Almirante Guilhobel.

Para o superintende do HE-UFPel Tiago Collares, além de fortalecer a saúde pública, essa iniciativa integra o SUS a um ciclo virtuoso de cuidado. "Cada muda plantada representa não apenas a recuperação do paciente, mas um compromisso coletivo com o meio ambiente. Ao associar a alta hospitalar à responsabilidade socioambiental, ampliamos o impacto do SUS na construção de uma sociedade mais saudável e ecologicamente consciente", afirma.

A adesão ao projeto é voluntária. Durante a internação, a equipe do Serviço de Acolhimento informa aos pacientes sobre a possibilidade de adoção da muda. Aqueles que optarem por participar do projeto recebem a muda e o material explicativo, além de assinar o termo de adesão, comprometendo-se a plantar a muda em um local adequado. O acompanhamento das plantas poderá ser feito por meio de imagens enviadas pelos participantes.

Com duração prevista para dois anos, o projeto pretende doar 1,2 mil mudas, atendendo à compensação ambiental estabelecida pela Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) de Pelotas. O HE-UFPel também trabalha em parceria com o curso de Gestão Ambiental da UFPel para desenvolver ações educativas relacionadas à sustentabilidade. "Estamos comprometidos em transformar o Hospital em um espaço de aprendizado e conscientização ambiental", afirmou Gustavo.

O Hospital Escola registra, em média, 450 internações por mês com acesso de 1,5 mil acompanhantes e visitantes. Também conta com 1,5 mil de trabalhadores diários e mil alunos por ano.