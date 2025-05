Porto Vera Cruz vai receber estação meteorológica

O município de Porto Vera Cruz está se preparando para receber uma nova estação meteorológica, vinculada à Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) A instalação do equipamento, que ocorrerá na propriedade de Jairo da Rosa, na comunidade de São José, tem como objetivo ampliar a rede de coleta de dados meteorológicos no Estado. A iniciativa é fruto de uma parceria também com a prefeitura de Porto Vera Cruz, Emater e Embrapa.

A estação realizará o monitoramento de variáveis como temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar e precipitação, fornecendo informações fundamentais para a análise do clima local. Localizado às margens do rio Uruguai, o município apresenta um microclima particular, o que reforça a importância estratégica da instalação.

A ampliação da rede de estações no RS possibilita uma compreensão mais precisa das condições climáticas regionais. Os dados obtidos serão utilizados por instituições de pesquisa para avaliar o risco climático e auxiliar no planejamento da produção agropecuária, promovendo mais segurança e eficiência para agricultores e técnicos.

Além de beneficiar diretamente Porto Vera Cruz, a nova estação contribuirá com informações para os municípios vizinhos da região da Fronteira Oeste, fortalecendo o sistema estadual de monitoramento climático e apoiando a tomada de decisões de curto, médio e longo prazos no setor agropecuário gaúcho.