Hospital de Clínicas de Passo Fundo passa a integrar hub

O Instituto Aliança Empresarial anunciou o Hospital de Clínicas de Passo Fundo como novo parceiro do ecossistema de inovação do norte gaúcho. A oficialização da parceria foi realizada na instituição hospitalar, em evento que reuniu lideranças das duas instituições.

Após a assinatura do contrato, o conselho do Instituto Aliança Empresarial participou de uma visita na infraestrutura do hospital e dos novos projetos da casa hospitalar, como radioterapia, terapia renal substitutiva. O Hospital de Clínicas passa a contar com a possibilidade de colaboração com startups e grandes empresas, além da aproximação para o desenvolvimento de novos investimentos e parcerias estratégicas.

A presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, pontua que a parceria retrata um sinal das empresas e instituições com o propósito do ecossistema de cooperar e ter a colaboração empresarial. "À medida que vamos tendo maturidade de inovação para o desenvolvimento econômico regional, partindo de Passo Fundo, entendemos que vamos vocacionando os setores por meio dos nossos pilares. Nós temos um olhar para a área da saúde, pois estamos nos conectando com ambientes de saúde que tenham gestão e governança que vão ao encontro do nosso alinhamento estratégico", enfatiza.

O presidente da casa de saúde, Paulo Adil Ferenci, relata que existe muito entusiasmo com a nova parceria e a entrada no Instituto Aliança Empresarial. "É um novo marco na trajetória de 110 anos do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Nossa história é marcada pela tradição na assistência e tem como pilar fundamental também a inovação e a união de propósitos para o desenvolvimento da região onde atuamos", destaca.

O HC se junta com outras 19 empresas partners que participam do ecossistema com o compartilhamento de conhecimento, novas oportunidades e a construção de um futuro de sucesso e inovação. O ecossistema também conta com sete empresas fundadoras e também mais de 25 residentes do Hub Aliança. Em todo ecossistema, são mais de 50 marcas unidas pelo mesmo propósito.