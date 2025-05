Shopping de Pelotas vai receber espetáculo circense

A partir desta sexta-feira (16), o estacionamento do Shopping Pelotas será sede do Circo Ático. Com estrutura itinerante que já passou por diversas cidades do país, o grupo chega à cidade com apresentações voltadas para toda a família e inicialmente tem previsão de funcionamento no período de 16 de maio a 15 de junho.

A programação reúne espetáculos, acrobacias, malabarismo e outros números que prometem encantar o público. Os ingressos para as sessões deste fim de semana já estão disponíveis para venda, com valor inicial de R$ 10,00.

Com um formato especial para todas as idades, o circo traz espetáculos que vão prender a atenção do público do início ao fim. As crianças, em particular, poderão se encantar com as apresentações, que contam com a participação de personagens e princesas, figuras do imaginário infantil.