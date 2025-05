Senai oferece cursos gratuitos em Santa Cruz do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS está com as inscrições abertas para bolsas de estudo 100% gratuitas em cursos técnicos no município de Santa Cruz do Sul. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano

São vagas para os curso técnicos em Mecatrônica (presencial/noite) Eletromecânica (semipresencial integral) e Mecânica (semipresencial integral). As inscrições devem ser realizadas até 16 de maio.

O candidato deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio completo e não há limite de idade. É preciso preencher o formulário de inscrição e concordar com os termos do edital.

A seleção será feita por meio de uma prova online, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio, com horários disponíveis das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. A prova será composta por 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática. O resultado, com os alunos aprovados, será divulgado no dia 30 de maio, no site do Senai-RS.

Os cursos técnicos oferecidos pelo Senai-RS têm duração média de um ano e meio a dois anos e visam preparar os alunos para o mercado de trabalho com uma abordagem prática. O Senai-RS dispõe de laboratórios equipados com tecnologia de ponta e recursos didáticos modernos, como simuladores 3D, realidade aumentada e laboratórios remotos.