Alvorada amplia o número de agentes inclusivos

A prefeitura de Alvorada, em parceria com a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess) realiza nesta quinta-feira, 15 de maio, a assinatura de um termo aditivo do programa Acolher & Incluir Alvorada, que amplia em 45 o número de agentes de educação inclusiva na rede municipal de ensino. O ato marca um aumento de 49% no quadro de profissionais dedicados à inclusão de estudantes com deficiência.A iniciativa garante mais suporte às escolas e promove equidade no aprendizado. O evento contará com a presença do prefeito de Alvorada, Douglas Martello, o secretário de Educação de Alvorada, Italo Mainieri Junior, a diretora executiva da Abess, Laura de Andrade, além de demais lideranças municipais.