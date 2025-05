Trecho da ERS-020, entre Gravataí e Taquara, receberá investimentos

O governador em exercício Gabriel Souza confirmou nesta semana o investimento de R$ 218 milhões na recuperação da ERS-020, no trecho entre Gravataí e Taquara. As obras, com extensão de aproximadamente 64 quilômetros, serão financiadas pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A confirmação ocorreu durante reunião com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, parlamentares e gestores municipais.

O investimento já havia sido autorizado pelo governador Eduardo Leite, conforme resolução do Comitê Gestor do Funrigs publicada no Diário Oficial do Estado, em 6 de maio deste ano. A obra será executada pelo Daer.

"Esse aporte é uma excelente notícia para toda a região. É um investimento histórico, que permitirá uma série de benfeitorias na rodovia, que é tão importante para a mobilidade entre diversas regiões do Estado e que foi utilizada como uma alternativa estratégica durante as enchentes de maio de 2024. Agora, o próximo passo é o Daer encaminhar a contratação da empresa que fará o projeto executivo e a obra de forma integrada. A expectativa é de que as obras comecem até o final deste ano", detalhou Gabriel.

A rodovia estadual é uma das alternativas para os motoristas que circulam pela Região Metropolitana, por ter ligação, por exemplo, com a ERS-118. Além disso, também é rota para o turismo, a quem pretende ir para Gramado, Canela, São Francisco de Paula, dentre outras cidades.

O Funrigs concentra os recursos destinados às ações e programas do Plano Rio Grande. O plano consiste em um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.