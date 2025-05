Nova Petrópolis instala nova estação meteorológica

O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, participou da inauguração da estação meteorológica, no Sítio do Riacho, situado na localidade de Nove Colônias. A estação tem como objetivo coletar e disponibilizar dados de fatores climáticos que, tanto no dia a dia da produção, quanto em eventos extremos, podem amparar a tomada de decisões dos agricultores. Além disso, em eventuais situações de crise, entidades como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros poderão se apoiar nas informações para tomar decisões relacionadas a alertas e evacuações com mais segurança.

As informações climáticas podem ser acessadas gratuitamente por todos os associados da Sicredi Pioneira, por meio do aplicativo Demetra. De acordo com o diretor de Negócios Agro da Sicredi Pioneira, Bruno Fochezzato, a estação meteorológica instalada demonstra o interesse das organizações de diferentes setores em apoiar o setor agrícola no Estado, buscando democratizar o acesso a informações através de uma ferramenta que pode otimizar os manejos agrícolas e prevenir perdas de safras.

"Além de amparar os agricultores, a iniciativa ainda fortalece a capacidade de atuação de órgãos públicos, como a Defesa Civil, contribuindo para a segurança e o desenvolvimento das comunidades envolvidas", afirma Fochezzato.

Conforme a secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Denise Maltoni Bino, Nova Petrópolis conta, também, com mais duas estações meteorológicas, uma na Linha Brasil Fundos e outra na Linha Temerária. Com as estações em pleno funcionamento, Nova Petrópolis passa a integrar uma rede de municípios que investem em tecnologia e inovação para impulsionar o campo, proteger vidas e promover o desenvolvimento sustentável.